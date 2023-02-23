Наталья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Илья Васильевич
Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно