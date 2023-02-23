Наталья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Спиридонов Иван Васильев

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Спиридонов Василий Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Василий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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