(Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
(Спиридонова) Пелагея Акимовна01.10.1862 г.р.
(Спиридонова) Елена АкимовнаОколо 1879 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1862
Дочь: (Спиридонова) Пелагея Акимовна
Отец ребёнка: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: (Спиридонова) Елена Акимовна
Отец ребёнка: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич
Рождение ребёнка
26.07.1880
Дочь: (Спиридонова) Прасковья Акимовна
Отец ребёнка: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич
Смерть
Неизвестно