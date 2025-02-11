(Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич1843 г.р.
Дети
(Спиридонова) Пелагея Акимовна01.10.1862 г.р.
(Спиридонова) Елена АкимовнаОколо 1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич

Рождение ребёнка
01.10.1862

Дочь: (Спиридонова) Пелагея Акимовна

Отец ребёнка: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: (Спиридонова) Елена Акимовна

Отец ребёнка: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич

Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: (Спиридонова) Прасковья Акимовна

Отец ребёнка: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич

Смерть
Неизвестно

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