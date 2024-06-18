Чернявская Татьяна Янова дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чернявский Захарько Савки сын или Саввельев
Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Чернявский Хвядор или Фёдор Савки сын или Саввельев
Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Чернявский Яков либо Якуб Савки сын или Саввельев
Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Чернявская Алдуха Савки дочь
Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Чернявская Тэрэса Савки дочь
Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Чернявская Ганка Савки дочь
Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов
Смерть
Неизвестно