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Чернявская Татьяна Янова дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявски Савко Степанов

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чернявский Захарько Савки сын или Саввельев

Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чернявский Хвядор или Фёдор Савки сын или Саввельев

Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чернявский Яков либо Якуб Савки сын или Саввельев

Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Чернявская Алдуха Савки дочь

Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Чернявская Тэрэса Савки дочь

Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Чернявская Ганка Савки дочь

Отец ребёнка: Чернявски Савко Степанов

Смерть
Неизвестно

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