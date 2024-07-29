Чернявски Савко Степанов
Место рождениязасц.Шостаково (д.Шостаки) Вилейский у.
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Чернявский Захарько Савки сын или Саввельев
Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь
Рождение ребёнка
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Чернявский Сидар Савки сын или Саввельев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Чернявская Алдуха Савки дочь
Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Чернявская Тэрэса Савки дочь
Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Чернявская Ганка Савки дочь
Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь
Смерть
Около 1818
Гатовичи, Мядельский район, Минская область