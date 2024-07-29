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Чернявски Савко Степанов

Место рождения

засц.Шостаково (д.Шостаки) Вилейский у.

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Татьяна Янова дочь

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чернявский Захарько Савки сын или Саввельев

Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чернявский Хвядор или Фёдор Савки сын или Саввельев

Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чернявский Сидар Савки сын или Саввельев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чернявский Яков либо Якуб Савки сын или Саввельев

Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Чернявская Алдуха Савки дочь

Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Чернявская Тэрэса Савки дочь

Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Чернявская Ганка Савки дочь

Мать ребёнка: Чернявская Татьяна Янова дочь

Смерть
Около 1818
Гатовичи, Мядельский район, Минская область

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