Чернявский Захарько (Захар) Савки сын или Саввельев Около 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернявский Захарько (Захар) Савки сын или Саввельев

Место рождения

засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

1745 г.р.

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Чернявски Савко Степанов

Мать: Чернявская Татьяна Янова дочь

засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Бракосочетание
22.01.1788 ст.

Жена: Чернявская (Семянович) Маланка (Малания) Казимирова

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чернявский Игнат (Игнацы) Захарков он же Захарьев

Мать ребёнка: Чернявская (Семянович) Маланка (Малания) Казимирова

Рождение ребёнка
20.11.1801 или 1805

Сын: Чернявский Яков (Якуб) Захарьев

Мать ребёнка: Чернявская (Семянович) Маланка (Малания) Казимирова

Гатовичи, Мядельский район, Минская область
МК Мядельской униатской церкви
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чернявский Грышко (Грыгоры) Захарьев

Мать ребёнка: Чернявская (Семянович) Маланка (Малания) Казимирова

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Чернявская Агата (Агафия) Захарьева

Мать ребёнка: Чернявская (Семянович) Маланка (Малания) Казимирова

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Чернявский Марко Захарков он же Захарьев

Мать ребёнка: Чернявская (Семянович) Маланка (Малания) Казимирова

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Чернявский Микалай Захарьев

Мать ребёнка: Чернявская (Семянович) Маланка (Малания) Казимирова

Гатовичи, Мядельский район, Минская область
Место жительства
С 1817
Гатовичи, Мядельский район, Минская область
Переселён вместе с семьёй из засц.Шостаково Мядельской вол. в д.Гатовичи той же волости
Бракосочетание
03.07.1821 ст.

Жена: Чернявская (Вусович) Тадора Янова

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Смерть
Около 1833
Гатовичи, Мядельский район, Минская область

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