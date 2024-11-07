Чернявский Захарько (Захар) Савки сын или Саввельев
Место рождениязасц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1765
засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Бракосочетание
22.01.1788 ст.
Рождение ребёнка
Около 1791
Рождение ребёнка
20.11.1801 или 1805
Сын: Чернявский Яков (Якуб) Захарьев
Мать ребёнка: Чернявская (Семянович) Маланка (Малания) Казимирова
МК Мядельской униатской церкви
Рождение ребёнка
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1812
Рождение ребёнка
Около 1817
Место жительства
С 1817
Переселён вместе с семьёй из засц.Шостаково Мядельской вол. в д.Гатовичи той же волости
Бракосочетание
03.07.1821 ст.
Смерть
Около 1833