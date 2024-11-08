Чернявский Сидар (Изыдор) Савки сын он же Саввельев
Место рождениязасц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти02.07.1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1774
засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернявская Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Чернявский Мартин Сидоров он же Изыдоров
Мать ребёнка: Чернявская Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Чернявская Анна Сидорова она же Изыдорова
Мать ребёнка: Чернявская Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Чернявский Адам Сидоров он же Изыдоров
Мать ребёнка: Чернявская Аксинья
Место жительства
Около 1817
Переведён со своей семьёй из засц.Шостаково в д.Ногавки Мядельской вол. Вилейского у.
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Лашук (Чернявская) Параскевия Сидорова она же Изыдорова
Мать ребёнка: Чернявская Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Чернявский Иван Сидоров он же Изыдоров
Мать ребёнка: Чернявская Аксинья
Смерть
02.07.1835 ст.
Из МК Ногавской церкви: умер крестьянин д.Ногавки, прихожанин Ногавской церкви на 75 году жизни. Похоронен на приходском Ногавском кладбище