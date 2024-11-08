Чернявский Сидар (Изыдор) Савки сын он же Саввельев Около 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернявский Сидар (Изыдор) Савки сын он же Саввельев

Место рождения

засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

02.07.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Чернявски Савко Степанов

Мать: Чернявская Татьяна Янова дочь

засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чернявский Мартин Сидоров он же Изыдоров

Мать ребёнка: Чернявская Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Чернявская Анна Сидорова она же Изыдорова

Мать ребёнка: Чернявская Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чернявский Адам Сидоров он же Изыдоров

Мать ребёнка: Чернявская Аксинья

Место жительства
Около 1817
Ногавки, Мядельский район, Минская область
Переведён со своей семьёй из засц.Шостаково в д.Ногавки Мядельской вол. Вилейского у.
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Лашук (Чернявская) Параскевия Сидорова она же Изыдорова

Мать ребёнка: Чернявская Аксинья

Ногавки, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чернявский Иван Сидоров он же Изыдоров

Мать ребёнка: Чернявская Аксинья

Ногавки, Мядельский район, Минская область
Смерть
02.07.1835 ст.
Ногавки, Мядельский район, Минская область
Из МК Ногавской церкви: умер крестьянин д.Ногавки, прихожанин Ногавской церкви на 75 году жизни. Похоронен на приходском Ногавском кладбище

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