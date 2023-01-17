деревня Ногавки, деревня Ногавки, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Ногавки

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Мядельская волость
Ногавки, з., (пр. Груэдовской п.), жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 48, у. гор. 60 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Поставы 19 в.
Ногавки, д., жит. 387 (195 м. 192 ж.), дес. 413, у. гор. 60 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Поставы 21 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д Ногавки39

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д. Ногавки86
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close