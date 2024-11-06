Чернявский Хвядор (Фёдор) Савки сын он же Саввельев
Место рождениязасц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1770
засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернявская Марута
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Чернявский Василь Хвядоров он же Фёдоров
Мать ребёнка: Чернявская Марута
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Чернявская Агата Хвядорова она же Фёдорова
Мать ребёнка: Чернявская Марута
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Чернявский Ягор (Юры) Хвядоров он же Фёдоров
Мать ребёнка: Чернявская Марута
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Семянович (Чернявская) Авдотья Хвядорова она же Фёдорова
Мать ребёнка: Чернявская Марута
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Чернявский Павал или Касьпер Хвядоров он же Фёдоров
Мать ребёнка: Чернявская Марута
Смерть
Около 1839