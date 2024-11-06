Чернявский Хвядор (Фёдор) Савки сын он же Саввельев Около 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернявский Хвядор (Фёдор) Савки сын он же Саввельев

Место рождения

засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
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Место
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Рождение
Около 1770

Отец: Чернявски Савко Степанов

Мать: Чернявская Татьяна Янова дочь

засц.(дер.) Шостаково, Мядельская вол., Вилейского у. (ныне нет)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернявская Марута

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чернявский Василь Хвядоров он же Фёдоров

Мать ребёнка: Чернявская Марута

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Чернявская Агата Хвядорова она же Фёдорова

Мать ребёнка: Чернявская Марута

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чернявский Ягор (Юры) Хвядоров он же Фёдоров

Мать ребёнка: Чернявская Марута

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Семянович (Чернявская) Авдотья Хвядорова она же Фёдорова

Мать ребёнка: Чернявская Марута

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Чернявский Павал или Касьпер Хвядоров он же Фёдоров

Мать ребёнка: Чернявская Марута

Гатовичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Около 1839
Гатовичи, Мядельский район, Минская область

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