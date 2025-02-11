Болонов Федор Еремеевич
мужской, родился 1756
умер 1788
МатьАвдотья Кирилова1716 г.р.
ОтецЕремей Осипов (Ирмакай Михайлов)1715 г.р.
Дети
Болонов Петр Фёдорович1767 г.р.
Болонов Никита Рекрут Фёдорович1769 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Еремей Осипов (Ирмакай Михайлов)
Мать: Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Болонов Никита Рекрут Фёдорович
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Болонов Спиридон Фёдорович
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Болонов Дмитрий Переселенец Фёдорович
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Смерть
1788
Рождение ребёнка
1789
Сын: Болонов Маркел Рекрут Фёдорович
Мать ребёнка: Настасья Иванова