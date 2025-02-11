Болонов Федор Еремеевич 1756 — найти родственников по фамилии на Familio

Болонов Федор Еремеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1756

умер 1788

Мать
Авдотья Кирилова1716 г.р.
Отец
Еремей Осипов (Ирмакай Михайлов)1715 г.р.
Дети
Болонов Петр Фёдорович1767 г.р.
Болонов Никита Рекрут Фёдорович1769 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Еремей Осипов (Ирмакай Михайлов)

Мать: Авдотья Кирилова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Болонов Петр Фёдорович

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Болонов Никита Рекрут Фёдорович

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Болонов Спиридон Фёдорович

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1784

Сын: Болонов Дмитрий Переселенец Фёдорович

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Смерть
1788

Рождение ребёнка
1789

Сын: Болонов Маркел Рекрут Фёдорович

Мать ребёнка: Настасья Иванова

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