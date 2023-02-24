Болонов Петр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолонов Петр Фёдорович

Болонов Петр Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Болонов Федор Еремеевич

Мать: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Болонов Иван

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Болонов Емельян

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Болонов Евсей

Мать ребёнка: Аксинья Федорова

Смерть
1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close