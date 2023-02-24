Болонов Петр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Болонов Федор Еремеевич
Мать: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Болонов Иван
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Болонов Емельян
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Болонов Евсей
Мать ребёнка: Аксинья Федорова
Смерть
1834