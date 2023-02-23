Аксинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Федорова

Аксинья Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Болонов Иван

Отец ребёнка: Болонов Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Болонов Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Болонов Емельян

Отец ребёнка: Болонов Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Болонов Евсей

Отец ребёнка: Болонов Петр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close