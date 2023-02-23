Аксинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Болонов Иван
Отец ребёнка: Болонов Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Болонов Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Болонов Емельян
Отец ребёнка: Болонов Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Болонов Евсей
Отец ребёнка: Болонов Петр Фёдорович
Смерть
Неизвестно