Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Болонов Спиридон Фёдорович
Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Болонов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич
Смерть
Неизвестно