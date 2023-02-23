Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Болонов Петр Фёдорович

Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Болонов Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Болонов Спиридон Фёдорович

Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Болонов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Болонов Маркел Фёдорович

Отец ребёнка: Болонов Федор Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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