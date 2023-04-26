Болонов Маркел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолонов Маркел Фёдорович

Болонов Маркел Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Болонов Федор Еремеевич

Мать: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Болонов Агап

Мать ребёнка: Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Анисья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close