Болонов Маркел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Болонов Федор Еремеевич
Мать: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Болонов Агап
Мать ребёнка: Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Анисья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Григорьева
Смерть
Неизвестно