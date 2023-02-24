Болонов Спиридон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонов Спиридон Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Болонов Федор Еремеевич

Мать: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Болонов Семен

Мать ребёнка: Авдотья Антонова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Авдотья Антонова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Болонов Ефим

Мать ребёнка: Авдотья Антонова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Болонов Тимофей

Мать ребёнка: Авдотья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Антонова

Смерть
1831
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