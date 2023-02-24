Болонов Спиридон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Болонов Федор Еремеевич
Мать: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Болонов Семен
Мать ребёнка: Авдотья Антонова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Авдотья Антонова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Болонов Ефим
Мать ребёнка: Авдотья Антонова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Болонов Тимофей
Мать ребёнка: Авдотья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Антонова
Смерть
1831