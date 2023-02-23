Авдотья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Болонов Семен

Отец ребёнка: Болонов Спиридон Фёдорович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Болонов Спиридон Фёдорович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Болонов Ефим

Отец ребёнка: Болонов Спиридон Фёдорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Болонов Тимофей

Отец ребёнка: Болонов Спиридон Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болонов Спиридон Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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