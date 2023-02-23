Авдотья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Болонов Семен
Отец ребёнка: Болонов Спиридон Фёдорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Болонов Спиридон Фёдорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Болонов Ефим
Отец ребёнка: Болонов Спиридон Фёдорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Болонов Тимофей
Отец ребёнка: Болонов Спиридон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно