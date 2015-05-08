Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1925
Дата смерти08.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Бракосочетание
04.03.1949
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Григорьев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич
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Рождение ребёнка
30.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич
Смерть
08.05.2015