Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна 25.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

08.05.2015

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ЕФ
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Проскурин Григорий Васильевич

Мать: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.03.1949

Муж: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Григорьев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич

Самара, Самара, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
08.05.2015

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