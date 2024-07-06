Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1918
Дата смерти01.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1918
Отец: Ефимов Григорий Ефимович
Мать: Ефимова Анна
Бракосочетание
04.03.1949
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Григорьев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
01.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна
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Рождение ребёнка
30.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна
Смерть
01.11.1979