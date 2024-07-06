Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич 16.07.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьев (Ефимов) Александр Григорьевич

Место рождения

Дубровка, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.07.1918

Дата смерти

01.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ЕФ
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1918

Отец: Ефимов Григорий Ефимович

Мать: Ефимова Анна

Дубровка, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.03.1949

Жена: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Григорьев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна

Самара, Самара, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.11.1979
Самара, Самара, Самарская область

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