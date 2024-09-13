Проскурин Григорий Васильевич ?.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Проскурин Григорий Васильевич

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.03.1900

Дата смерти

Около 20.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900

Отец: Проскурин Василий Алексеевич

Мать: Проскурина Евдокия Ефимовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.02.1918

Жена: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Иван Тимофеевич Полетаев и Михаил Феофанович Камышников Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетов и Павел Семенович Кочетов
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Черных (Проскурина) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Проскурин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 20.01.1943
предположительно

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