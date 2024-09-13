Проскурин Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.03.1900
Дата смертиОколо 20.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900
Бракосочетание
18.02.1918
Поручители по жениху: Иван Тимофеевич Полетаев и Михаил Феофанович Камышников Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетов и Павел Семенович Кочетов
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Черных (Проскурина) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: Григорьева (Проскурина) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Проскурин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна
Смерть
Около 20.01.1943
предположительно