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Кузьмин Александр Гаврилович

Место рождения

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

?.11.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1868

Отец: Кузьмин Гаврила Михайлович

Мать: Кузьмина Екатерина Захаровна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
20.10.1885 ст.

Жена: Кузьмина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
24.08.1886 ст.

Дочь: Кузьмина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Максимовна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузьмин Федор Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Максимовна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.05.1890 ст.

Дочь: Кузьмина Феодосья Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Мария Максимовна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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