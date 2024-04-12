Кузьмин Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения?.11.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1868
Бракосочетание
20.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1886 ст.
Дочь: Кузьмина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кузьмин Федор Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
24.05.1890 ст.
Дочь: Кузьмина Феодосья Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно