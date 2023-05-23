Кузьмина (Ибряева) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Ибряева) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1885 ст.

Муж: Кузьмин Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
24.08.1886 ст.

Дочь: Кузьмина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Гаврилович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузьмин Федор Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Гаврилович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.05.1890 ст.

Дочь: Кузьмина Феодосья Александровна

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Гаврилович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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