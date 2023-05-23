Кузьмина (Ибряева) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1886 ст.
Дочь: Кузьмина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кузьмин Федор Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
24.05.1890 ст.
Дочь: Кузьмина Феодосья Александровна
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Гаврилович
Смерть
Неизвестно