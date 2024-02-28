Кузьмин Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
01.11.1907 ст.
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1910
Сын: Кузьмин Василий Федорович
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
15.06.1919 ст.
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
22.03.1923
Дочь: Ермасова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Федорович
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Федорович
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна
Смерть
1958