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Кузьмин Федор Александрович

Место рождения

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кузьмин Александр Гаврилович

Мать: Кузьмина Мария Максимовна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.11.1907 ст.

Жена: Кузьмина Варвара Спиридоновна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1910

Сын: Кузьмин Василий Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.06.1919 ст.

Сын: Кузьмин Павел Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1923

Дочь: Ермасова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Федорович

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Спиридоновна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1958
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