Кузьмина (Трошина) Варвара Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения17.12.1890 ст.
Дата смерти1826
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1890 ст.
Бракосочетание
01.11.1907 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1910
Сын: Кузьмин Василий Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович
Рождение ребёнка
15.06.1919 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович
Рождение ребёнка
22.03.1923
Дочь: Ермасова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович
Смерть
1826