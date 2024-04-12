Кузьмина (Трошина) Варвара Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Трошина) Варвара Спиридоновна

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.12.1890 ст.

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1890 ст.

Отец: Трошин Спиридон Иванович

Мать: Трошина Наталья Алексеевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.11.1907 ст.

Муж: Кузьмин Федор Александрович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1910

Сын: Кузьмин Василий Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.06.1919 ст.

Сын: Кузьмин Павел Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1923

Дочь: Ермасова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Александрович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1826
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