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Кузьмина Екатерина Захаровна

Место рождения

Малая Мажарка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Захар Иванович

Мать: не указана

Малая Мажарка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.02.1867 ст.

Муж: Кузьмин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
?.11.1868

Сын: Кузьмин Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Кузьмин Гаврила Михайлович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1869 ст.

Сын: Кузьмин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Кузьмин Гаврила Михайлович

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1886 ст.

Дочь: Кузьмина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Кузьмин Гаврила Михайлович

Смерть
Неизвестно