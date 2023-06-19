Кузьмина Екатерина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Захар Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1868
Сын: Кузьмин Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Кузьмин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.1869 ст.
Сын: Кузьмин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Кузьмин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
14.07.1886 ст.
Дочь: Кузьмина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Кузьмин Гаврила Михайлович
Смерть
Неизвестно