Кузьмин Гаврила Михайлович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Дыдыкин Михаил Кузьмич
Бракосочетание
06.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
?.11.1868
Сын: Кузьмин Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
26.11.1869 ст.
Сын: Кузьмин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
14.07.1886 ст.
Дочь: Кузьмина Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина Захаровна
Смерть
Неизвестно