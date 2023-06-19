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Кузьмин Гаврила Михайлович

Место рождения

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Дыдыкин Михаил Кузьмич

Мать: Дыдыкина Дарья Николаевна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.02.1867 ст.

Жена: Кузьмина Екатерина Захаровна

Рождение ребёнка
?.11.1868

Сын: Кузьмин Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина Захаровна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1869 ст.

Сын: Кузьмин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина Захаровна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1886 ст.

Дочь: Кузьмина Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Кузьмина Екатерина Захаровна

Смерть
Неизвестно