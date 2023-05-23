Дыдыкин Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дыдыкин Козьма Козьмич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шаргаева Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Дыдыкина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кузьмин Гаврила Михайлович
Мать ребёнка: Дыдыкина Дарья Николаевна
Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно