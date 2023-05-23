Дыдыкин Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыдыкин Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дыдыкин Козьма Козьмич

Мать: Дыдыкина Агафья Кирилловна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шаргаева Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Дыдыкина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кузьмин Гаврила Михайлович

Мать ребёнка: Дыдыкина Дарья Николаевна

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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