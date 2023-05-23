Дыдыкина Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыдыкина Дарья Николаевна

Дыдыкина Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шаргаева Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Дыдыкин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кузьмин Гаврила Михайлович

Отец ребёнка: Дыдыкин Михаил Кузьмич

Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close