Дыдыкина Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шаргаева Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Дыдыкин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кузьмин Гаврила Михайлович
Отец ребёнка: Дыдыкин Михаил Кузьмич
Ждановка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно