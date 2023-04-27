Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиж Прокопий Антонович

Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чиж) София (Зося)

Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чиж) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиж Владимир Антонович

Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиж Василий Антонович

Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич

Рождение ребёнка
15.?.1902 ст.

Дочь: (Чиж) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич

Смерть
Неизвестно

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