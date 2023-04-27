Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чиж) София (Зося)
Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чиж) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич
Рождение ребёнка
15.?.1902 ст.
Дочь: (Чиж) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Чиж Антон Ильич
Смерть
Неизвестно