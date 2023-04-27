Чиж Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чиж Антон Ильич
Мать: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чиж) Нина Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чиж) Антонина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: (Чиж) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: (Чиж) Анна Васильевна
Мать ребёнка: ?