Чиж Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиж Антон Ильич

Мать: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чиж) Нина Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чиж) Антонина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: (Чиж) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: (Чиж) Анна Васильевна

Мать ребёнка: ?

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