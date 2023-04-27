(Чиж) Анна Антоновна
Место рожденияд. Александровка, Климовичский район, Могилевской области
Дата рождения15.?.1902 ст.
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1902 ст.
Отец: Чиж Антон Ильич
Мать: Наталья Ильинична
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
1924
Сын: Осмоловский Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Осмоловский Александр
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
30.05.1938
Дочь: Миронова (Чиж) Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Филиппович Андрей Францевич
Смерть
Около 1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость | отказалась вставать/ходить, лежала 2 года в квартире на Подвойского 27-66
Похороны
Неизвестно