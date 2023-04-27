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(Чиж) Анна Антоновна

Место рождения

д. Александровка, Климовичский район, Могилевской области

Дата рождения

15.?.1902 ст.

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1902 ст.

Отец: Чиж Антон Ильич

Мать: Наталья Ильинична

Бракосочетание
1923

Муж: Осмоловский Александр

Рождение ребёнка
1924

Сын: Осмоловский Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Осмоловский Александр

Бракосочетание
1936

Муж: Филиппович Андрей Францевич

Рождение ребёнка
30.05.1938

Дочь: Миронова (Чиж) Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Филиппович Андрей Францевич

Смерть
Около 1983
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | отказалась вставать/ходить, лежала 2 года в квартире на Подвойского 27-66
Похороны
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область

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