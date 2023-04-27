Чиж Антон Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж Антон Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиж Прокопий Антонович

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чиж) София (Зося)

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чиж) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиж Владимир Антонович

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиж Василий Антонович

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
15.?.1902 ст.

Дочь: (Чиж) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Наталья Ильинична

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