Чиж Антон Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чиж) София (Зося)
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чиж) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
15.?.1902 ст.
Дочь: (Чиж) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Наталья Ильинична