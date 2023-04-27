Чиж Владимир Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чиж Антон Ильич
Мать: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Станкевич (Станюкович)) Лидия Аркадьевна
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович
Мать ребёнка: (Станкевич (Станюкович)) Лидия Аркадьевна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
Неизвестно