Чиж Владимир Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж Владимир Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чиж Антон Ильич

Мать: Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиж Прокофий Антонович

Мать ребёнка: (Станкевич (Станюкович)) Лидия Аркадьевна

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Чиж Олег (Ольгердт) Владимирович

Мать ребёнка: (Станкевич (Станюкович)) Лидия Аркадьевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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