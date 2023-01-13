Шумский Яцек Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1936
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
До 1936
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
До 1936
Жена: Шумская Бронислава
Рождение ребёнка
13.09.1936
Дочь: Юркина (Шумская) Мария Яцковна
Мать ребёнка: Шумская Бронислава
Рождение ребёнка
14.02.1938
Дочь: Новикова (Шумская) Янина Яцковна
Мать ребёнка: Шумская Бронислава
Рождение ребёнка
Около 1943
Сын: Шумский Иван Яцкович
Мать ребёнка: Шумская (Шалобрит) Зося
Бракосочетание
Между 1945 и 1946
Жена: Шумская (Шалобрит) Зося
Рождение ребёнка
?.03.1945
Сын: Шумский Неизвестно Яцкович
Мать ребёнка: Шумская Бронислава
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
30.07.1957
Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1973