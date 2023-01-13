Шумский Яцек Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумский Яцек Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1936

Сын: Шумский Мечек Яцкович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Бракосочетание
До 1936

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
До 1936

Жена: Шумская Бронислава

Рождение ребёнка
13.09.1936

Дочь: Юркина (Шумская) Мария Яцковна

Мать ребёнка: Шумская Бронислава

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
14.02.1938

Дочь: Новикова (Шумская) Янина Яцковна

Мать ребёнка: Шумская Бронислава

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Шумский Иван Яцкович

Мать ребёнка: Шумская (Шалобрит) Зося

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Бракосочетание
Между 1945 и 1946

Жена: Шумская (Шалобрит) Зося

Рождение ребёнка
?.03.1945

Сын: Шумский Неизвестно Яцкович

Мать ребёнка: Шумская Бронислава

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумская (Шалобрит) Зося

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумская (Шалобрит) Зося

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумская (Шалобрит) Зося

Рождение ребёнка
30.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумская (Шалобрит) Зося

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1973

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