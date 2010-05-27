Юркина (Шумская) Мария Яцковна
Место рождения
Дата рождения13.09.1936
Дата смерти27.05.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1936
Отец: Шумский Яцек Александрович
Мать: Шумская Бронислава
Бракосочетание
Между 1961 и 1968
Муж: Николай Юркин
Рождение ребёнка
19.04.1961
Сын: Шумский Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1968
Отец ребёнка: Николай Юркин
Смерть
27.05.2010
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond