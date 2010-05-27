Юркина (Шумская) Мария Яцковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Шумская) Мария Яцковна

Место рождения

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область

Дата рождения

13.09.1936

Дата смерти

27.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1936

Отец: Шумский Яцек Александрович

Мать: Шумская Бронислава

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Бракосочетание
Между 1961 и 1968

Муж: Николай Юркин

Рождение ребёнка
19.04.1961

Сын: Шумский Александр

Отец ребёнка: не указан

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.06.1968

Сын: Юркин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Юркин

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
27.05.2010
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

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