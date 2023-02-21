Шумская (Шалобрит) Зося — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумская (Шалобрит) Зося

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Около 1943 г.р.
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Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Шумский Иван Яцкович

Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Бракосочетание
Между 1945 и 1946

Муж: Шумский Яцек Александрович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович

Рождение ребёнка
30.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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