Шумская (Шалобрит) Зося
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1943
Сын: Шумский Иван Яцкович
Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович
Бракосочетание
Между 1945 и 1946
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
30.07.1957
Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно