Новикова (Шумская) Янина Яцковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Шумская) Янина Яцковна

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Место рождения

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область

Дата рождения

14.02.1938

Дата смерти

22.12.2020

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938

Отец: Шумский Яцек Александрович

Мать: Шумская Бронислава

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Место жительства
1952
Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
29.04.1962

Муж: Новиков Фёдор Филиппович

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Филиппович

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Филиппович

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Филиппович

Гумарино, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1972
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Смерть
22.12.2020
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
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