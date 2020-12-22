Новикова (Шумская) Янина Яцковна
Место рождения
Дата рождения14.02.1938
Дата смерти22.12.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938
Отец: Шумский Яцек Александрович
Мать: Шумская Бронислава
Место жительства
1952
Бракосочетание
29.04.1962
Рождение ребёнка
31.08.1962
Рождение ребёнка
11.11.1964
Рождение ребёнка
06.03.1968
Место жительства
1972
Смерть
22.12.2020