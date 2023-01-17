Шумская Бронислава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1936
Дочь: Шумская Яцковна Юркина
Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович
Бракосочетание
До 1936
Рождение ребёнка
14.02.1938
Дочь: Новикова Янина Яцковна
Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович
Смерть
08.03.1945
умерла от родильной горячки
Рождение ребёнка
?.03.1945
Сын: Шумский Неизвестно Яцкович
Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович