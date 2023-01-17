Шумская Бронислава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумская Бронислава

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

KL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1936

Дочь: Шумская Яцковна Юркина

Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Бракосочетание
До 1936

Муж: Шумский Яцек Александрович

Рождение ребёнка
14.02.1938

Дочь: Новикова Янина Яцковна

Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
Смерть
08.03.1945
Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
умерла от родильной горячки
Рождение ребёнка
?.03.1945

Сын: Шумский Неизвестно Яцкович

Отец ребёнка: Шумский Яцек Александрович

Бастуны, Вороновский район, Гродненская область
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