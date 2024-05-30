Красильников Андрей Флегонтович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти10.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Красильников Флегонт Иванович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса Павлиновна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Красильникова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Лариса Павлиновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Красильников Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лариса Павлиновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Красильникова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Лариса Павлиновна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Красильников Александр Андреевич
Мать ребёнка: Лариса Павлиновна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Красильников Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Лариса Павлиновна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Красильников Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Лариса Павлиновна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Красильникова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Лариса Павлиновна
Смерть
10.05.1906
погребен 13.05.1906, умер от старости. Погребение совершили означенной церкви священник Евгений Чевский с дьяконом Василием Каменским и псаломщиком Виктором Воскресенским на Богородском кладбище