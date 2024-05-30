Красильников Андрей Флегонтович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красильников Андрей Флегонтович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

10.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Красильников Флегонт Иванович

Мать: Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса Павлиновна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Красильникова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Лариса Павлиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Красильников Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лариса Павлиновна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Красильникова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Лариса Павлиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Красильников Александр Андреевич

Мать ребёнка: Лариса Павлиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Красильников Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Лариса Павлиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Красильников Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Лариса Павлиновна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Красильникова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Лариса Павлиновна

Смерть
10.05.1906
Вологда, город Вологда, Вологодская область
погребен 13.05.1906, умер от старости. Погребение совершили означенной церкви священник Евгений Чевский с дьяконом Василием Каменским и псаломщиком Виктором Воскресенским на Богородском кладбище

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