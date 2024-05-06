Красильников Кирилл Андреевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильников Кирилл Андреевич

Красильников Кирилл Андреевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

31.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Красильников Андрей Флегонтович

Мать: Лариса Павлиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Павловна

Рождение ребёнка
10.09.1908

Сын: Красильников Борис Кириллович

Мать ребёнка: Александра Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
31.07.1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер от порока сердца, погребен 02.08.1916 года, погребение совершили Протоиерей Александр Ренатов с псаломщиком-дьяконом Иоанном Преображенским на Богородском Глинковском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.