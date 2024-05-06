Красильников Кирилл Андреевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти31.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Красильников Андрей Флегонтович
Мать: Лариса Павлиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Павловна
Рождение ребёнка
10.09.1908
Сын: Красильников Борис Кириллович
Мать ребёнка: Александра Павловна
Смерть
31.07.1916
умер от порока сердца, погребен 02.08.1916 года, погребение совершили Протоиерей Александр Ренатов с псаломщиком-дьяконом Иоанном Преображенским на Богородском Глинковском кладбище