Лариса Павлиновна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛариса Павлиновна

Лариса Павлиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Андрей Флегонтович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Красильникова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Красильников Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Красильникова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Красильников Александр Андреевич

Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Красильников Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Красильников Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Красильникова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович

Смерть
02.05.1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умерла 2 мая 1917 года, о чем в метрической книге Власиевской церкви города Вологды была сделана запись № 8: «Умерла 2 мая, погребена 4 мая Вологодская мещанская вдова Лариса Павлинова Красильников... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.