Лариса Павлиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти02.05.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Красильникова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Красильников Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Красильникова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Красильников Александр Андреевич
Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Красильников Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Красильников Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Красильникова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Красильников Андрей Флегонтович
Смерть
02.05.1917
Умерла 2 мая 1917 года, о чем в метрической книге Власиевской церкви города Вологды была сделана запись № 8: «Умерла 2 мая, погребена 4 мая Вологодская мещанская вдова Лариса Павлинова Красильников... Показать все