Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Красильников Петр Флегонтович
Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Красильникова Александра Флегонтовна
Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Красильникова Дарья Флегонтовна
Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1830
Сын: Красильников Николай Флегонтович
Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович
Родился 2 февраля 1830 года, о чем в метрической книге Власиевской церкви города Вологды была сделана запись № 2: «В феврале, 2 числа. У мещанина Флегонта Иванова Красильникова от жены его Марии родил... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Сын: Красильников Андрей Флегонтович
Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Красильников Дмитрий Флегонтович
Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович
Смерть
Неизвестно