Мария Ивановна 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Флегонт Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Красильников Петр Флегонтович

Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Красильникова Александра Флегонтовна

Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Красильникова Дарья Флегонтовна

Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1830

Сын: Красильников Николай Флегонтович

Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родился 2 февраля 1830 года, о чем в метрической книге Власиевской церкви города Вологды была сделана запись № 2: «В феврале, 2 числа. У мещанина Флегонта Иванова Красильникова от жены его Марии родил... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Сын: Красильников Андрей Флегонтович

Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Красильников Дмитрий Флегонтович

Отец ребёнка: Красильников Флегонт Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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