Красильников Петр Флегонтович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красильников Петр Флегонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

30.11.1892

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
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Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Красильников Флегонт Иванович

Мать: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеевна

Смерть
30.11.1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер от старости, погребен 02.12.1892 на Богородском Глинковском кладбище. Погребение совершили Приходский Власиевский священник Александр Авдуевский с псаломщиком-дьяконом Андреем Шамаховым.

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