Красильников Петр Флегонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти30.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Красильников Флегонт Иванович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеевна
Смерть
30.11.1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер от старости, погребен 02.12.1892 на Богородском Глинковском кладбище. Погребение совершили Приходский Власиевский священник Александр Авдуевский с псаломщиком-дьяконом Андреем Шамаховым.