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Хохлов Адриан (Андриан) Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Хохлов Фёдор Яковлевич

Мать: Хохлова Мария Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна

Бракосочетание
1909

Жена: Хохлова Ольга Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Хохлов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга Томской духовной консистории Успенского села Устьянцевского благочиния №22
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Хохлов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Родился в дер. Овечкино/а (Кирзинская), Куйбышевский р-н, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.12.1921 ст.

Дочь: Макарова (Хохлова) Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения - 28 декабря 1921 г. по новому стилю. Метрическая книга с. Овечкина за 1921 г.
Рождение ребёнка
31.05.1923

Сын: Хохлов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1926

Сын: Хохлов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Родился в дер. Овечкино/а (Кирзинская), Куйбышевский р-н, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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