Хохлов Адриан (Андриан) Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Хохлов Фёдор Яковлевич
Мать: Хохлова Мария Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна
Бракосочетание
1909
Жена: Хохлова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.05.1910
Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна
Метрическая книга Томской духовной консистории Успенского села Устьянцевского благочиния №22
Рождение ребёнка
27.05.1913
Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна
Родился в дер. Овечкино/а (Кирзинская), Куйбышевский р-н, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.12.1921 ст.
Дочь: Макарова (Хохлова) Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна
Дата рождения - 28 декабря 1921 г. по новому стилю. Метрическая книга с. Овечкина за 1921 г.
Рождение ребёнка
31.05.1923
Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.08.1926
Сын: Хохлов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Хохлова Ольга Фёдоровна
Родился в дер. Овечкино/а (Кирзинская), Куйбышевский р-н, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно