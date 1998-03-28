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Хохлов Павел Андреевич

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Место рождения

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.05.1913

Дата смерти

28.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913

Отец: Хохлов Адриан Фёдорович

Мать: Хохлова Ольга Фёдоровна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Родился в дер. Овечкино/а (Кирзинская), Куйбышевский р-н, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1953

Дочь: Рыкова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Хохлова Вера Романовна

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
29.10.1963

Жена: Хохлова Ульяна Васильевна

Бюро ЗАГСа пос. Быков, ЗАГС Долинского района Свидетельство о расторжении брака от 29 октября 1963 г. запись №29 На основе решения Сахалинского областного суда от 7 октября 1963 г. Фамилия после расто... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Хохлова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Вера Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Галина Павловна

Мать ребёнка: Хохлова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Ульяна Васильевна

Смерть
28.03.1998
Причина смерти - Церебральный атеросклероз
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