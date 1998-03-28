Хохлов Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1913
Дата смерти28.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913
Отец: Хохлов Адриан Фёдорович
Мать: Хохлова Ольга Фёдоровна
Родился в дер. Овечкино/а (Кирзинская), Куйбышевский р-н, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1953
Дочь: Рыкова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Хохлова Вера Романовна
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
29.10.1963
Бюро ЗАГСа пос. Быков, ЗАГС Долинского района Свидетельство о расторжении брака от 29 октября 1963 г. запись №29 На основе решения Сахалинского областного суда от 7 октября 1963 г. Фамилия после расто... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хохлова Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Вера Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Галина Павловна
Мать ребёнка: Хохлова Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1998
Причина смерти - Церебральный атеросклероз