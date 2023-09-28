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Хохлов Николай Андреевич

Место рождения

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

31.05.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Пропал без вести (военное)
?.04.1923
Звание: рядовой/красноармеец Оригинал документа находится в Центральном архиве Министерства обороны РФ (доступен для посещения гражданами РФ), Фонд: 58, Опись: 977520, Ящик/дело: 235
Рождение
31.05.1923

Отец: Хохлов Адриан (Андриан) Фёдорович

Мать: Хохлова Ольга Фёдоровна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
?.02.1942
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Призван Барабинским РВК, в/ч 4061

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