Хохлов Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Хохлов Яков Павлович
Мать: Хохлова Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Мария Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Марфа Филиповна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Хохлов Адриан (Андриан) Фёдорович
Мать ребёнка: Хохлова Мария Фоминична
Смерть
Неизвестно