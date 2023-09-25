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Хохлов Фёдор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Хохлов Яков Павлович

Мать: Хохлова Ксения Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Марфа Филиповна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Хохлов Адриан (Андриан) Фёдорович

Мать ребёнка: Хохлова Мария Фоминична

Смерть
Неизвестно

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