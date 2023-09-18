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Хохлов Владимир Андреевич

Место рождения

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.08.1926

Дата смерти

04.03.1984

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926

Отец: Хохлов Адриан (Андриан) Фёдорович

Мать: Хохлова Ольга Фёдоровна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Родился в дер. Овечкино/а (Кирзинская), Куйбышевский р-н, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова (Ситчихина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова (Ситчихина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова (Ситчихина) Наталья Ивановна

Смерть
04.03.1984

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