Хохлов Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1926
Дата смерти04.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926
Родился в дер. Овечкино/а (Кирзинская), Куйбышевский р-н, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлова (Ситчихина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлова (Ситчихина) Наталья Ивановна
Смерть
04.03.1984