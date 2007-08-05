Наволоцкий Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1933
Дата смерти05.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933
Рождение ребёнка
05.02.1958
Сын: Наволоцкий Николай Александрович
Мать ребёнка: Наволоцкая Галина Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1959
Рождение ребёнка
03.01.1965
Рождение ребёнка
05.09.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонида Александровна
Мать ребёнка: Наволоцкая Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2007