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Наволоцкий Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1933

Дата смерти

05.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933

Отец: Наволоцкий Иван Матвеевич

Мать: Наволоцкая Мария Васильевна

Рождение ребёнка
05.02.1958

Сын: Наволоцкий Николай Александрович

Мать ребёнка: Наволоцкая Галина Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наволоцкая Галина Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наволоцкая Галина Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наволоцкая Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонида Александровна

Мать ребёнка: Наволоцкая Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наволоцкая Галина Ивановна

Смерть
05.08.2007
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