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Наволоцкий Иван Матвеевич

Место рождения

Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Плосковский С/С, К/З Прожектор

Дата рождения

16.08.1903

Дата смерти

20.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1903

Отец: Наволоцкий Матвей Иванович

Мать: Наволоцкая Арина Васильевна

Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Плосковский С/С, К/З Прожектор
Рождение ребёнка
03.01.1928

Дочь: Чекавинская Галина Ивановна

Мать ребёнка: Наволоцкая Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.1933

Сын: Наволоцкий Александр Иванович

Мать ребёнка: Наволоцкая Мария Васильевна

Бракосочетание
20.10.1987

Жена: Наволоцкая Мария Васильевна

Смерть
20.10.1987
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
старое кладбище
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