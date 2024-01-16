Наволоцкий Иван Матвеевич
Место рожденияВологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Плосковский С/С, К/З Прожектор
Дата рождения16.08.1903
Дата смерти20.10.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1903
Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Плосковский С/С, К/З Прожектор
Рождение ребёнка
03.01.1928
Дочь: Чекавинская Галина Ивановна
Мать ребёнка: Наволоцкая Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1933
Сын: Наволоцкий Александр Иванович
Мать ребёнка: Наволоцкая Мария Васильевна
Бракосочетание
20.10.1987
Смерть
20.10.1987
Похороны
Неизвестно
старое кладбище