Наволоцкая Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наволоцкая Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1901

Дата смерти

11.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1928

Дочь: Чекавинская Галина Ивановна

Отец ребёнка: Наволоцкий Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
12.09.1933

Сын: Наволоцкий Александр Иванович

Отец ребёнка: Наволоцкий Иван Матвеевич

Смерть
11.03.1980
Бракосочетание
20.10.1987

Муж: Наволоцкий Иван Матвеевич

Похороны
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
старое кладбище
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