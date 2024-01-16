Наволоцкая Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1901
Дата смерти11.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1928
Дочь: Чекавинская Галина Ивановна
Отец ребёнка: Наволоцкий Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
12.09.1933
Сын: Наволоцкий Александр Иванович
Отец ребёнка: Наволоцкий Иван Матвеевич
Смерть
11.03.1980
Бракосочетание
20.10.1987
Похороны
Неизвестно
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
старое кладбище