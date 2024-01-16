Наволоцкий Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лобанова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Наволоцкая Арина Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1903
Сын: Наволоцкий Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Наволоцкая Арина Васильевна
Вологодская Обл., Кичменгско-Городецкий Р-Н, Плосковский С/С, К/З Прожектор
Рождение ребёнка
24.11.1912
Сын: Наволоцкий Георгий Матвеевич
Мать ребёнка: Наволоцкая Арина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наволоцкая Арина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Наволоцкая Арина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Наволоцкая Арина Васильевна
Смерть
Неизвестно
Плосково Кич- Город р-н